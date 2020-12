Nezakazujte hazard

Ach hazard. Hry, automaty, kasína, rulety. Podobá sa iným nerestiam. Dobrý sluha, zlý pán. Trochu neresti potrebujeme, no nesmie jej byť veľa, inak škodí.

Po celé dejiny ľudstvo rieši, čo s neresťami ako alkohol, cigarety, drogy. Neviem, kedy sa objavilo prvé kasíno. No hneď muselo byť každému jasné, že je to pekná zábavka, ale nebezpečná.

Kasína a herne však nie sú dejinnou udalosťou. Sú aktuálnym problémom v našich obciach a mestách. Svoje o tom vie Bratislava. Na základe petície hazard zakázala, Krajský súd v Bratislave ale zákaz zrušil.

Svoje o tom vie aj mesto Nitra. Aj mestskí páni tohto mesta premýšľajú, čo s hazardom. Ťažko sa dá ignorovať petícia obyvateľov mesta s počtom podpisov 23 082 pri počte voličov necelých 70 tisíc (pri komunálnych voľbách v roku 2018 bolo v meste registrovaných 68 698 voličov). Mestu sa zákaz hazardu nijako neprotivil. Iniciatívu Zastavme hazard!, ktorá podpisy vyzbierala, ochotne poslúchlo, a v roku 2019 schválilo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým hazard zakázalo. To sa nepáčilo okresnej prokuratúre. Prokurátor okresnej prokuratúry podal protest a domáhal sa zrušenia všeobecne záväzného nariadenia. Mestské zastupiteľstvo si ale viac vážilo vôľu občanov než právnickú argumentáciu prokurátora. Protestu nevyhovelo. Nasledovala žaloba na Krajský súd v Nitre spolu s návrhom na pozastavenie účinnosti všeobecne záväzného nariadenia. Súd sa priklonil na stranu prokurátora a v auguste tohto roka uznesením pozastavil účinnosť všeobecne záväzného nariadenia. Hazard sa stal opäť dovoleným.

Krátko na to sa zmenil zákon. Dnes už obce a mestá nepotrebujú petíciu s podpismi 30 % voličov. Hazard skrátka môžu zakázať. Primátor mesta Nitra Marek Hattas k zmene zákona prispel. Veď ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky bol jedným z predkladateľov novely zákona o hazardných hrách. Len čo novelizovaný zákon nadobudol účinnosť, chopilo sa vedenie mesta Nitra iniciatívy a predložilo návrh nového všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa má opäť zakázať hazard. Už podľa nových pravidiel, bez potreby podpisov 30 % voličov. Rozhorel sa oheň.

Mestské zastupiteľstvo rokovalo o návrhu nového všeobecne záväzného nariadenia ešte v novembri. Je to dosť stručné "vézetenko". Zápas bol však ťažký. Ani sa VZN nepodarilo schváliť. Nateraz ho zastupiteľstvo len vrátilo predkladateľovi na dopracovanie.

Objavili sa totiž silné argumenty v neprospech zákazu hazardu. Znejú dosť logicky. Ak si drahé mesto Nitra myslí, že zákazom hazardu vymetie túto neresť z mesta, mýli sa. V meste bude prekvitať nelegálny hazard, s ktorým si nikto neporadí. Závislosť hráčov sa prehĺbi, patologické javy sa zhoršia. Argumentovali prevádzkovatelia legálnych kasín a herní. Poslancov zneistili. Tých istých poslancov, ktorí už raz hazard zakázali a vzopreli sa aj názoru prokurátora. Čo to vlastne zástancovia legálneho hazardu hovoria?

Nuž hovoria jednoduchú pravdu. Že ak sa niečo zakáže, nespôsobí to vymiznutie nechceného javu. Tento argument zodpovedá princípom elementárnej logiky. Po celé tisícročia nebolo zakázané jazdiť v obci rýchlejšie, než päťdesiatkou. Lebo neboli autá. Potom sa autá objavili, zaplavili ulice. Zaviedla sa maximálka 50 km/h. Napriek tomu sa pravidelne objavujú vodiči jazdiaci rýchlejšie. Objavujú sa aj ťažké dopravné nehody ako následky rýchlej jazdy. Pritom ešte v 18. storočí, keď sa v obci mohlo jazdiť autom ľubovoľnou rýchlosťou, tu tento problém nebol.

Logikou zástancov legálneho hazardu by sa problém s rýchlo jazdiacimi vodičmi najlepšie vyriešil zrušením obmedzenia maximálne povolenej rýchlosti. Už by nikto nejazdil rýchlejšie, ako je dovolené. Veď by bolo dovolené všetko.

Zástancovia hazardu pochopiteľne nie sú ľahostajní k problémom mesta. Ponúkajú mestu pomoc. Pomoc s hazardom. To je hodená rukavica. Sugestívna ponuka je ale dosť nepresvedčivá. Prečo tak obetavo núkajú pomocnú ruku práve teraz, keď je zákaz hazardu na spadnutie? Kde boli po minulé roky, celé desaťročia?

Zaujímavé je tiež vidieť, kto sú zástancovia hazardu. Kto iní, ako prevádzkovatelia kasín a herní. Nie je ich veľa, len kričia nahlas. Takmer prekričia 23 082 obyvateľov mesta Nitra. Biznis je biznis.

Zástancovia hazardu majú jednu hlbokú pravdu. Zákazom hazardu sa nepodarí hazard odstrániť. Hazard sa presunie do šedej či čiernej zóny. Tomu asi rozumie každý. Ani predstavitelia iniciatívy Zastavme hazard! určite neočakávajú, že zákazom hazardu hazard zmizne. To je ale len prirodzený následok každého podobného reštriktívneho opatrenia, ktoré sa snaží bojovať s nechcenými spoločenskými fenoménmi. Lenže je rozdiel nejaký neželaný fenomén povoliť, aby sa potom dal kontrolovať len v rámci povolenia, a zakázať ho, aby sa dal kontrolovať a postihovať absolútne. Samozrejme, že nevymizne. No pozrime si jeden príklad za všetky. Za posledné desaťročia sa zaviedli rozsiahle reštrikcie pre fajčiarov. Ešte pred tridsiatimi rokmi sa fajčilo všade. Aj v reštauráciách, v uzavretých vlakoch, o zastávkach autobusov nehovoriac. Trúfol by si dnes niekto zapáliť v reštaurácii či vo vlaku? Iste, možno by sa niekto našiel. Veľmi rýchlo by ho ale vypoklonkovali alebo by mu cigaretu zhasli. Na zastávkach dnes ešte vidieť fajčiarov. No je ich oveľa menej. Odradzujúco pôsobí jednak hrozba pokuty, ale ešte viac pohoršenie okolostojacich ľudí. Fajčenie nevymizlo. Ostalo problémom, príčinou vážnych chorôb i úmrtí. Posun však nastal a výrazný.

Čo by teda mali poslanci urobiť? Vypočuť hlas viac než 20 tisícov obyvateľov Nitry, hoci ho dnes podľa zákona ani nepotrebujú, a zakázať hazard? Alebo vypočuť hlas niekoľkých biznismenov ponúkajúcich argumenty i pomoc a hazard nezakazovať? Čo je verejným záujmom mesta? Riešiť problém hazardu s vedomím, že sa z neho stane protiprávna činnosť, ktorú bude môcť prenasledovať polícia? Vypočuť hlas obyvateľov, taký silný, aký pravdepodobne v meste nedostal v žiadnych voľbách žiadny kandidát, nezávislý ani "závislý"? Alebo je to biznis, podnikanie, samo o sebe hazardné? Odpoveď budú musieť už čoskoro dať poslanci, po tretíkrát v tomto volebnom období.